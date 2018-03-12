تعليم جازان يعقد اجتماع التجهيزات المدرسية

محمد بن طحيطح (صدى):

برعاية وحضور مدير ادارة التجهيزات المدرسية بتعليم جازان الاستاذ : صالح كبيسي ورئيس قسم المختبرات هادي كريري ورئيس قسم المصادر محمد الحكمي .

نفذ اليوم رؤساء ومشرفي أقسام التجهيزات الدراسة التطويرية لواقع ادارة التجهيزات المدرسية بالمنطقة التعليمية .

يأتي تنفيذ الدراسة وورش العمل الخاصة بها رغبة من الشؤون المدرسية بتعليم جازان ممثلة بادارة التجهيزات المدرسية.

في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمدارس المنطقة وطلابها المبنية على توجيهات معالي نائب وزير التعليم .

وقد ضمت الدراسة نخبة مختارة من رؤساء ومشرفي الأقسام بادارة التجهيزات .

وقادة المدارس وأمناء المصادر ومحضري المختبر والمعلمين من ذوي الخبرة في الميدان التعليمي الذين يمثلون من خلال مراكزهم الوظيفية

واقع العمل الميداني لادارة التجهيزات بمختلف مكاتب التعليم بالمنطقة .

وقد بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية لمديرادارة التجهيزات رحب فيها بالحضور وأوضح فيها أهداف الدراسة وابعادها وفحواها .

انتهاءً بالخروج بتوصيات هادفة وواقعية تعكس متطلبات واقع العمل للكوادر التعليمية بالميدان كل من خلال مركزه الوظيفي .