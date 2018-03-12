الخليفي يجتمع مع نيمار

ماجد محمد(صدى):

أفادت مصادر صحفية، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، سوف يجتمع اليوم الإثنين مع نيمار في منزل الأخير بالبرازيل من أجل الاطمئنان على مراحل تعافيه من الإصابة التي تعرض لها يوم 25 فبراير أمام مارسيليا.

ويسعى الخليفي، بكل الطرق للإبقاء على البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف الفريق الفرنسي بالموسم المقبل، وبذم بعد أن ترددت أنباء حول رغبة نيمار في الرحيل عن بي إس جي، في الصيف المقبل، رغم انضمامه لأثرياء العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وكان الخليفي قد سافر أمس الأحد إلى البرازيل رفقة أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، كنوع من المبادرة من إدارة الفريق الباريسي بعد الشائعات حول رغبة نيمار في الرحيل إلى ريال مدريد.