مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم ورشة ” الوعي المالي وثقافة الادخار “

سعيد العجل(صدى):

نظمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ورشة بعنوان ” الوعي المالي وثقافة الادخار ” في فرع المكتبة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في المربع، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي وتطوير فكر الادخار والمساهمة في الحد من النزعةالاستهلاكية لدى ربات البيوت والنشء وجميع أفراد المجتمع، والتعريف بآليات وطرق مبتكرة للتوفير والادخار، واكتساب مهارات التخطيط المالي الشخصي.

وتقيم إدارة المكتبات النسائية ومكتبات الأطفال بمكتبة الملك عبدالعزيز الورشة التثقيفية في إطار أنشطة الصالون الثقافي النسائي التي أعدتها المكتبة لتكون فضاء مفتوحا للقاء والنقاش من خلال تقديم المحاضرات والورش التدريبية والندوات وتستهدف جميع السيدات، وذلك ضمنفعاليات حملة التوفير والادخار التي تنظمها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بشراكة استراتيجية مع جمعية ريادة الأعمال وعدد من الجامعات في منطقة الرياض، ورعاية جهات ومؤسسات ذات العلاقة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، وذلك استشعارا من المكتبة بأهمية تكامل الأدوارالمجتمعية في دعم فرص نجاح رؤية المملكة 2030.