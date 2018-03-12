بيان من إمارة منطقة الرياض حول مخطط الموسى بحي طويق

سعيد العجل(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ( حفظه الله ) كلاً من شركة المياه الوطنية وأمانة منطقة الرياض بإعتماد حلول عاجلة لمشكلة طفح المياه الصرف الصحي في مخطط الموسى بحي طويق وطلب سموه الإفادة عما يتم إتخاذه عاجلاً .

وإنطلاقاً من حرص سموه الكريم على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وبتوجيه ومتابعة من لدن سموه فقد تم الشروع بمعالجة طفح المياه السطحية في ذلك المخطط من قبل شركة المياه الوطنية بإتخاذ الإجراءات التالية :

ـ تم طرح حلول عاجلة ومؤقتة تتمثل في توفير صهاريج لسحب بيارات المنازل المتضررة بمعدل ( 2089 ) رداً شهرياً.

ـ عقد تنفيذ شبكة صرف صحي بجزء من حي طويق ( عقد رقم 2 ) مقاولة ( شركة على القرني الرزقي للمقاولات ) بقيمة ( 26.435.200 ) ستة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألفاً ومائتي ريال بمدة ( 18 ) شهراً .

ـ عقد تنفيذ شبكة صرف صحي بجزء من حي طويق ( عقد رقم 3 ) مقاولة ( شركة الخريف لتنقية المياه والطاقة ) بقيمة ( 37.048.113 ) سبعة وثلاثين مليوناً وثمانية وأربعين ألفاً ومائة وثلاثة عشر ريالاً بمدة ( 28 ) شهراً.

ـ عقد تنفيذ المرحلة الثانية من خط الصرف الصحي الرئيسي ( 1 – ال أي ) مقاولة ( شركة عبر المملكة السعودية ) بقيمة ( 39.107.344 ) تسعة وثلاثين مليون ومائة وسبعة الآف وثلاثمائة وأربعة وأربعين ريالاً .

وتم تسليم الموقع بتاريخ 2018/1/1م وجارٍ التجهيز للبدء بأعمال التنفيذ.

وقد وجه سموه الكريم شركة المياه بالإسراع في تنفيذ هذه المشاريع وهناك متابعة حثيثة من لدن سموه.