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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

القبض على يمنيين سرقا مواطنا ومقيما في بيشة

القبض على يمنيين سرقا مواطنا ومقيما في بيشة
أبها(صدى):

ألقت الدوريات الأمنية التابعة لمحافظة بيشة ، مساء أمس الأحد ، القبض على شخصين يحملان الجنسية اليمنية ، بعد أقل من ساعة على سرقتهما لمواطن ومقيم مصري الجنسية .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد سرق اللصان مبلغ 20 ألف ريال ، بالإضافة إلى محفظة نقود ، من مواطن ومقيم عربي بوسط المحافظة .

وباشرت الجهات الأمنية ، واقعة السرقة فور تلقيها البلاغ ، حيث قامت بجمع المعلومات حول المتهمين ، وبدأت البحث بقيادة الرقيب عبدالله فهمي الجهمي ، وبمتابعة دوريات الأمن في بيشة ، لتنجح في النهاية في توقيف اللصين .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43948 ] نشر منذ 2 ساعتين

اصلخوا جلودهما وعلى صعده سفروهما ,,

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