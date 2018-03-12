القبض على يمنيين سرقا مواطنا ومقيما في بيشة
ألقت الدوريات الأمنية التابعة لمحافظة بيشة ، مساء أمس الأحد ، القبض على شخصين يحملان الجنسية اليمنية ، بعد أقل من ساعة على سرقتهما لمواطن ومقيم مصري الجنسية .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد سرق اللصان مبلغ 20 ألف ريال ، بالإضافة إلى محفظة نقود ، من مواطن ومقيم عربي بوسط المحافظة .
وباشرت الجهات الأمنية ، واقعة السرقة فور تلقيها البلاغ ، حيث قامت بجمع المعلومات حول المتهمين ، وبدأت البحث بقيادة الرقيب عبدالله فهمي الجهمي ، وبمتابعة دوريات الأمن في بيشة ، لتنجح في النهاية في توقيف اللصين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43948 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلخوا جلودهما وعلى صعده سفروهما ,,