رجل يبيع ابنه بـ 61 ألف ريال لتراكم الديون عليه
تجرد رجل تونسي من مشاعر الإبوه ، وأقدم على بيع ابنه إلى رجل ميسور الحال لسداد ديونه التي تراكمت عليه ، والشرطة تلقي القبض عليه .
وتعود الواقعة عندما تقدمت امرأة تونسية في ولاية سيدي بوزيد ببلاغ ضد زوجها، تتهمه بمحاولة بيع ابنهما مقابل مبلغ مالي قدره 40 ألف دينار (نحو 61.5 ألف ريال سعودي).
وعقب استدعاء النيابة العامة بولاية سيدي بوزيد الرجل للتحقيق معه، اعترف أنه كان يعتزم بيع ابنه إلى رجل ميسور الحال.
وأوضح أن ما دفعه إلى عرض ابنه للبيع هو احتياجه للمال وظروفه العائلية الصعبة؛ حيث أنه مهدد بدخول السجن ، بسبب تراكم الديون عليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43948 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26110 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
رااايق[ عدد التعليقات: 4066 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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والله ما أبيع أبني مو بس علشان مهدد بدخول السجن ** حتى لو يقصون راسي ما أبيعه *!!
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بس الله المستعان **
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7759 ] نشر منذ 36 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بلله