رجل يبيع ابنه بـ 61 ألف ريال لتراكم الديون عليه

تونس(صدى):

تجرد رجل تونسي من مشاعر الإبوه ، وأقدم على بيع ابنه إلى رجل ميسور الحال لسداد ديونه التي تراكمت عليه ، والشرطة تلقي القبض عليه .

وتعود الواقعة عندما تقدمت امرأة تونسية في ولاية سيدي بوزيد ببلاغ ضد زوجها، تتهمه بمحاولة بيع ابنهما مقابل مبلغ مالي قدره 40 ألف دينار (نحو 61.5 ألف ريال سعودي).

وعقب استدعاء النيابة العامة بولاية سيدي بوزيد الرجل للتحقيق معه، اعترف أنه كان يعتزم بيع ابنه إلى رجل ميسور الحال.

وأوضح أن ما دفعه إلى عرض ابنه للبيع هو احتياجه للمال وظروفه العائلية الصعبة؛ حيث أنه مهدد بدخول السجن ، بسبب تراكم الديون عليه.