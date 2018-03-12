الحرس الوطني بجدة يكرم 22 متميزاً بحلقات القرآن

نايف السالم(صدى):

كرمت حلقات تحفيظ القرآن بإسكان الحرس الوطني التابع لجمعية خيركم بجدة 22 طالباً تميزوا في الفصل الدراسي الأول وذلك بحضور مدير إدارة الارشاد والتوجيه بالقطاع الغربي عبد الهادي زهير العمري.

الحفل الذي انطلق بتلاوة مباركة لأحد الطلاب ألقى فيه مشرف الحلقات عبدالله سعيد الشهري كلمة أشاد فيها بجهود المعلمين وتفانيهم في تعليم الأبناء كتاب الله فيما هنأ الطلاب المتميزين متمنيا لهم دوام التوفيق وأن يكونوا قرآنا يمشي على الارض.

هذا وشهد الحفل التكريمي عدداً من الفقرات ، وفي الختام كرم العمري والشهري الطلاب وأولياء أمورهم.