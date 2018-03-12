التشكيل الرسمي للهلال في لقاء الريان القطري

نواف السالم(صدى):

انتهى المدرب خوان براون، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين أساسيًا واحتياطيًا، من الهلال، خلال مواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات، أمام الريان القطري، والتي تقام مساء اليوم الإثنين.

ويشارك ضمن القائمة الأساسية، حارس المرمى علي الحبسي، واللاعبين محمد البريك، وأسامة هوسلوي، وعلي آل بليهي، وعبدالله الزوري ، وعبدالملك الخيبري ، وعبدالله عطيف ، ومحمد كنو ، ومحمد الشلهوب ، وأشرف بن شرقي ، ومختار فلات .

وينضم إلى مقاعد البدلاء، محمد الواكد، ومحمد جحفلي ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج ، ونيكولاس ميليسي ، وإيزكويل سيروتي ، بالإضافة إلى ياسر القحطاني.