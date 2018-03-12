فيصل بن خالد وأهالي عسير في استقبال تركي بن طلال .. الأربعاء المقبل
يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء الأربعاء بمطار أبها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، ليبدأ مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير عسير ويشرف حفل العشاء المقام لسموه بصالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية .
ورحب سمو أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بمقدم أخيه سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مهمته العملية لمواصلة جهود التنمية في عسير ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .
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