فيصل بن خالد وأهالي عسير في استقبال تركي بن طلال .. الأربعاء المقبل

محمد بن طحيطح (صدى):

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء الأربعاء بمطار أبها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، ليبدأ مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير عسير ويشرف حفل العشاء المقام لسموه بصالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية .

ورحب سمو أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بمقدم أخيه سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مهمته العملية لمواصلة جهود التنمية في عسير ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .