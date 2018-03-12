أمير الرياض يتسلم تقرير المشاركة بمهرجان الإبل.. ويدشن حملة 100 يوم للتبرع بالدم

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، اليوم ” الاثنين ” في مقر أمارة الرياض، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر الدوسري، ووكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس بدر الدلامي ومساعد مدير عام صحة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي الأمارة، حيث اطلع سموه على عرض مرئي لمشروع تأهيل وإعادة تشغيل مبنى مستشفى عرقة، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما يتوافق مع خطط وزارة الصحة في برامج التحول الوطني ، ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وتناول العرض الجدول الزمني والتكاليف اللازمة لتأهيل المستشفى، ووجه سموه حول هذا المشروع لمتابعة خطوات إعادة تأهيل مبنى عرقة والمضي قدماً لتأهيل وإعادة تشغيل المبنى حسب الخطة الزمنية المعروضة في المشروع.

من جانب آخر تسلم سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن، من مدير عام صحة الرياض الدكتور ناصر الدوسري تقريراً حول مشاركة وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، حيث شمل التقرير البرامج الطبية والوقائية والتوعوية والعلاجية التي نفذت قبل بداية المهرجان وخلال فعالياته من قبل فرق طبية متخصصة اعدت لذلك والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد .

عقب ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ومن قصر الحكم ، حملة١٠٠ يوم للتبرع بالدم التي تنظمها صحة الرياض كمبادرة نوعية ، وستجوب جميع محافظات منطقة الرياض خلال 100 يوم.

وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور ناصر الدوسري أن التبرع بالدم هو أحد المبادرات الإنسانية النبيلة التي تجسد روح التعاون بين افراد المجتمع وهي من اوجه العطاء والذي يسهم بأنقاذ حياة العديد من المرضى بأذن الله ، كما أنه امتثالاً للتعاليم الإسلامية الفاضلة، مضيفاً أن هذا الحملة ستستمر في عدد من الجهات الحكومية ، والأماكن العامة لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى، ولدعم مستشفيات منطقتي مكة، والمدينة المنورة وتعزيز مخزونهما في موسم العمرة والزيارة ، حيث تختتم الحملة في شهر رمضان المقبل.

وعبّر الدكتور الدوسري، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي صحة الرياض لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما بالخدمات الصحية ولجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وحرصهما على تذليل كافة العقبات الي تعترض المشروعات الصحية فيها مؤكداً أن وزارة الصحة ممثلة بالشؤن الصحية بمنطقة الرياض لا تتوانى في إطلاق مثل هذه الحملات الصحية والوطنية المهمة.