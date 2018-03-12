العراق يقلص وارداته من المنتجات النفطية بنسبة 25%

بغداد(صدى):

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن توجه العراق نحو تقليص وارداته من المنتجات النفطية بنسبة 25%، مع إعادة تأهيل مصافي النفط الخام عقب انتهاء الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد جبار اللعيبي، وزير النفط العراقي، في بيانِ له اليوم الإثنين، أن بلاده ستنتج المزيد من المنتجات النفطية، من خلال معالجة سوائل الغاز الطبيعي.

جدير بالذكر، أن وزارة النفط العراقية، كانت قد أعلنت خلال الأشهر القليلة الماضية، زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة كركوك النفطية، بالإضافة لخططًا لإعادة تأهيل أجزاء من مصفاة بيجي هذا العام.