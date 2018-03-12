كاتبة سعودية تشتهر بسبب شبهها الكبير مع إحدى الممثلات

نورة الشهري(صدى):

باتت الكاتبة السعودية ” نورة العقيلي ” والتي تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة التركية.

والسببفي ذلك هو الشبه الكبير بينها وبين النجمة التركية الشهيرة توبا بويوكستو، والتي اشتهرت في الوطن العربي باسم لاميس في مسلسل ” لاميس ويحيى “.

وذكرت مصادر تركية أن نورة تلقت عروضًا كثيرة للمشاركة في بطولة أفلام ومسلسلات إلا أنها لم تحسم قرارها بشأن هذه العروض حتى الآن.