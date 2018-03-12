‏أمير ⁧‫الشمالية‬⁩ يدعو الغرفة التجارية لتقديم خطة عمل لرفع مستوى الأداء

سعيد العجل(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعرعر المهندس منيع الخليوي.

وناقش سمو أمير المنطقة الحدود الشمالية خلال الاستقبال مؤشرات أداء الغرفة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030, داعيا سموه إلى أهمية أن تقدم الغرفة التجارية خطة عمل لرفع مستوى مؤشرات قياس الأداء, وإلى دراسة الفرص الاستثمارية وفق محور الرؤية “اقتصاد مزدهر” والعمل على تنمية رأس المال البشري وتفعيل اللجان الداخلية وضرورة تطوير وتفعيل خطة لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مبادرين الاعمال في المجالات الاقتصادية كافة، كما دعا لمأسسة الشركات العائلية لتنمو بصورة مستدامة دون التأثر بأوضاع ملاكها, وذلك في إطار اهتمام الدولة في تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة مقفلة ومدرجة.

وأشار الأمير فيصل بن خالد إلى أهمية إقامة الدورات التدريبية النوعية والمعارض والمؤتمرات والفعاليات والتحرك على أسس علمية وجدوى اقتصادية, وإلى دور الغرفة التجارية الصناعية في رسم رؤية استراتيجية واضحة المعالم لقطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، وذلك للتفاعل مع الرؤية الشاملة للمملكة والنهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة بمختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز الشراكة مابين القطاعين الحكومي والخاص, والنهوض بالقطاعات التجارية والصناعية بالمنطقة ودورها في مجال تأهيل وتدريب الشباب للعمل في القطاع الخاص.

من جهته أعرب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعرعر المهندس منيع الخليوي, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على اهتمامه بقطاع الأعمال, مؤكداً أن مجلس إدارة الغرفة التجارية سيبذلون كل الجهود لتحقيق آمال وتطلعات سمو أمير المنطقة.