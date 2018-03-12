” التنمية العقارية ” تكشف عن أسباب ارتفاع نسبة استقطاع رواتب المقترضين

عادل الحربي(صدى):

كشف خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن أسباب ارتفاع نسبة الاستقطاع من رواتب المقترضين، والتي وصلت إلى 90-95%، حيث أرجع ذلك إلى عدم التقييم الائتماني للمقترض قبل الاقتراض، لافتًا لتورط الكثيرين في ذلك.

وكشف ” العمودي ” ، عن عدم تمكن الصندوق من تحصيل ديون تصل قيمتها إلى 32 مليار ريال، مؤكدًا أن عدم وجود مشكلة في تحصيل الديون من المقترضين لدى البنوك، يعود إلى أن البنوك تدرس حالة المقترض الائتمانية قبل الموافقة على منحه القرض، لافتًا لأن الصندوق بدأ يدرس النماذج العالمية للاستفادة منها.

فيما أبان المشرف العام، أن الصندوق يخطط لرفع نسبة تملك المساكن إلى 60% خلال العام 2020، وإلى 70% عام 2030، في حين تتمكن 480 ألف أسرة من تملك المساكن خلال ثلاث أو أربع سنوات، ةذلك في إطار رؤية المملكة 2030.