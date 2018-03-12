بلقيس فتحي تنشر صورة سيلفي قبل ولادتها بأيام

نورة الشهري(صدى):

حرصت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على مشاركة جمهورها أدق تفاصيل حياتها وذلك عن طريق حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام “.

حيث نشرت ” بلقيس ” صورة لها وهى في الأشهر الأخيرة من الحمل وعلقت على الصورة قائلة : ” يا مسا الحب بالدنيا “.

وحصلت الصورة على اعجاب عدد كبير من جمهورها و محبيها على الصفحة.

والجدير بالذكر أن بلقيس تعمل حاليًا على الانتهاء من جميع ارتباطاتها الفنية، وذلك للتفرغ خلال الفترة القادمة للولادة ومراعاة طفلها الأول.