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بلقيس فتحي تنشر صورة سيلفي قبل ولادتها بأيام

بلقيس فتحي تنشر صورة سيلفي قبل ولادتها بأيام
نورة الشهري(صدى):

حرصت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على مشاركة جمهورها أدق تفاصيل حياتها وذلك عن طريق حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام “.

حيث نشرت ” بلقيس ” صورة لها وهى في الأشهر الأخيرة من الحمل وعلقت على الصورة قائلة : ” يا مسا الحب بالدنيا “.
وحصلت الصورة على اعجاب عدد كبير من جمهورها و محبيها على الصفحة.

والجدير بالذكر أن بلقيس تعمل حاليًا على الانتهاء من جميع ارتباطاتها الفنية، وذلك للتفرغ خلال الفترة القادمة للولادة ومراعاة طفلها الأول.


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