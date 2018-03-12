فيدال يكشف عن مخططاته بعد انتهاء مسيرته الرياضية

ماجد محمد(صدى):

قال التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط بايرن ميونخ، اليوم الأثنين، إنه قرار التجديد له أو عدمه يرجع إلى مسؤولي النادي.

وعن مخططاته المستقبلية، قال فيدال: ” أرغب في أن أصبح مدرباً، أتمنى أن أحتفظ برغبتي هذه حتى نهاية مسيرتي كلاعب كرة قدم ”

وكشف فيدال عن هدفه الذي يتمثل في الاستمرار في اللعب في أوروبا حتى يكمل 36 أو 37 عاماً، ثم الانتقال لموسم واحد لصفوف كولو كولو، النادي الذي بدأ فيه مسيرته بتشيلي.

وأكد على أنه لا يفكر في اللعب بدول أو دوريات أخرى، لأنه مهتم كثيراً بالفوز بالألقاب واللعب في كل موسم بدوري أبطال أوروبا، موضحًا: ” ولهذا ألعب في بايرن، أرغب في إظهار كينونتي وترك أثار في كرة القدم، هذا هو دافعي “.