جدل واسع حول ” الشاي المسموم ” في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

أعلنت جمعية المستهلكين المتحدين بالدار البيضاء في المغرب، عن فتح التحقيق فيما يُعرف بـ ” الشاي المسموم ” ، وذلك بعد صدور نتائج تحاليل مخبرية، كشفتها إحدى المجلات الأسبوعية، شملت أكثر من عشر علامات شاي موجودة في السوق المغربي، ثبت تلوثها بمبيدات حشرية.

فيما أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية في المغرب، خلال الأسابيع القليلة الماضية، جودة وسلامة الشاي المستورد، والموزع داخل السوق الوطني المغربي.

جدير بالذكر، أن مجلة أسبوعية مغربية، كانت قد نشرت تحقيقًا الشهر الماضي، كشف نتائج تحليل 11 عينة من العلامات التجارية للشاي المغربي، التي ثبت أنها ملوثة بما يقرب من ثلاثين مبيدًا، في حين اشتبه في خطورة بعضها على الصحة.