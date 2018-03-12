ليست المرة الأولى.. تميم يرسل أمه لمقابلة الرؤساء وحدها

طلال الضوي(صدى):

شنَّ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً حاداً على أمير قطر تميم بن حمد، بعد إرسال لأمه الشيخة موزة إلى فرنسا لمقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ أيام.

وانتقد النشطاء، هذه الخطوة من قبل تميم التي تخالف التقاليد والأعراف العربية، التي تتحفظ على مقابلة السيدات لرجال أجنبيين عنها، ما أثار حفيظة النشطاء.

وأشار النشطاء إلى أن الأمر ليس جديداً على تميم بن حمد، فقد أرسل الشيخة موزة أكثر من مرة لمقابلة الرؤساء حول العالم، والأمر الذي زادهم غضباً هو تقبيل هؤلاء الملوك ليد الشيخة موزة.

وتداول النشطاء، صوراً للشيخة الموزة وهي تسمح للرؤساء بتقبيل يديها، وكان من بينهم جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا، و الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.