الخارجية الأمريكية تتجاهل تركيا من أجندة زياراتها لدول البلقان

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الإثنين، عن عدم وجود تركيا ضمن جولة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، ويس ميتشيل، لدول البلقان.

وأشارت المصادر إلى إنه من المتوقع أن تكون التواترات بين اليونان وتركيا من الموضوعات التي سيناقشها مساعد وزير الخارجية الأمريكي مع مسؤولي قبرص واليونان.

ومن الجدير بالذكر، إنه بدأت جولات ” ميتشيل ” لدول البلقان، اليوم بزيارة ” بريشتينا ” عاصمة كوسوفو لمدة يوم واحد، بينما يختتمها بزيارة العاصمة القبرصية ” نيقوسيا ” .