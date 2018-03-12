عاصي الحلاني يهنئ كاظم الساهر على خطبته بكثير من الود

نورة الشهري(صدى):

هنأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صديقه الفنان كاظم الساهرعلى خطبته، متمنيًا له التوفيق بحياته الفنية والعائلية.

ونشر ” الحلاني ” صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادلب الصور ” إنستجرام ” ، برفقة ” كاظم ” قائلًا: ” ربَ أخٍ لم تَلدهُ لكَ أمّكَ.. وانت يا ابو وسام الغالي أخ وصديق افتخر بمحبته وصداقته، وأتمنى لك كل التوفيق في حياتك الفنية والعائلية عاصي الحلاني كاظم الساهر “.

وفي سياق آخر يستعد الحلاني لطرح أغنية جديدة بعنوان ” نسايم الحرية ” ، والمقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب في نهاية شهر مارس الجاري، تحت إشراف المخرج جميل جميل مغازي.