مركز الرعاية بالشمهانية ينفذ برنامج الكشف المبكر عن مرض ضغط الدم

يحي حسين عواف (صدى):

ضمن الشراكة المجتمعية نفذ مركز الرعاية الأولية بالشمهانية التابع لمحافظة الطوال برنامجاً خاصاً للكشف المبكر عن مرض ضغط الدم بمدرسة الشمهانية الإبتدائية والمتوسطة وقد بدأ البرنامج الذي أقيم في مقر المكتبة ونفذه الفريق الطبي في المركز بحضور طبيب المركز حامد إبراهيم ومدير المركز الأستاذ عبده سويد .

حيث تم اختيار شريحة من معلمي المدرسة يتجاوز عددهم 20 معلما ، وتم الكشف الطبي عليهم من خلال أجهزة كشف الضغط، وأوصى الطبيب بمتابعة علاجهم في المركز .

وقد صاحب ذلك محاضرة توعوية لطبيب المركز وطاقم التمريض تناولت في مجملها مرض ضغط الدم أسبابه وطرق علاجه والوقاية منه.

أوضح ذلك مدير مركز الرعاية الأولية بالشمهانية الأستاذ عبده أحمد سويد . وقال إن البرنامج يأتي ضمن الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الجنوبي بهدف رفع معدل الوعي الصحي لدى المجتمع، إضافة إلى التركيز على الكشف المبكر لمرضى ضغط الدم.

حضر البرنامج المراقب الوبائي عبدالرحمن عجلان والإداري أحمد زيد وقائد المدرسة محمد علي مشهور والمنسق الصحي بالمدرسة علي موسى عواف .