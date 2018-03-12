معسكر ليستر سيتي في إسبانيا استعدادا لموقعة تشيلسي
يستعد نادي ليستر سيتي؛ لمواجهة تشيلسي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل.، بإقامة معسكر تدريبي جنوب إسبانيا .
ومن المقرر أن يطير ليستر، إلى ماربيا غداً الثلاثاء، في المعسكر الذي سيستمر لمدة 4 أيام.
وفي هذا السياق قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي: ” تغيير الأماكن والمشاهد سيفيد لاعبيه قبل هذه المواجهة المهمة “.
وتابع: ” ستكون هذه فرصة طيبة للفريق لقضاء بعض الوقت سوياً، ولضمان الاستعداد الجيد لمباراة الكأس مطلع الأسبوع المقبل، ولآخر 8 جولات في موسم الدوري الممتاز “.
اترك تعليقاً