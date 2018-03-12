  • الإثنين 12

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. معسكر ليستر سيتي في إسبانيا استعدادا لموقعة تشيلسي

معسكر ليستر سيتي في إسبانيا استعدادا لموقعة تشيلسي

معسكر ليستر سيتي في إسبانيا استعدادا لموقعة تشيلسي
ماجد محمد(صدى):

يستعد نادي ليستر سيتي؛ لمواجهة تشيلسي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل.، بإقامة معسكر تدريبي جنوب إسبانيا .

ومن المقرر أن يطير ليستر، إلى ماربيا غداً الثلاثاء، في المعسكر الذي سيستمر لمدة 4 أيام.

وفي هذا السياق قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي: ” تغيير الأماكن والمشاهد سيفيد لاعبيه قبل هذه المواجهة المهمة “.

وتابع: ” ستكون هذه فرصة طيبة للفريق لقضاء بعض الوقت سوياً، ولضمان الاستعداد الجيد لمباراة الكأس مطلع الأسبوع المقبل، ولآخر 8 جولات في موسم الدوري الممتاز “.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *