إعدام 13 امرأة تركية في العراق

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق، اليوم الاثنين، حكمها بإعدام 13 امرأة تركية متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

كما قضت المحكمة بالحكم المؤبد على تركيتين بنفس التهمة، بعد أن حكمت على عدد كبير من نساء داعش بالإعدام والسجن خلال الأسبوع الماضي من جنسيات عراقية وتركية وأذرية.