بورشة كايين تتحول للوحش سبارو 4×4+2 في معرض جنيف

عادل الحربي(صدى):

تعتبر سبارو 4×4+2 سيارة غريبة ليست كموديل تجريبي بين النسخ الكهربائية أو المستقبلية أو ذاتية القيادة التي عرضت في جنيف 2018 . وهذه السيارة تعتبر سيارة سباقية للطرق الوعرة بستة عجلات فيما قد يبدو للبعض ولكنها تبدو لآخرين كسيارة مدن غريبة.

ومن حيث التصميم تحمل السيارة مصابيح خلفية بوحي سيارات الخمسينيات الكلاسيكية وغطاء محرك خاص مع قطع من المعدن على الجزء الأمامي كصادمات خاصة مع فتحات تهوية كبيرة على غطاء المحرك مع عجلات ضخمة وفتحات غريبة في جانبي السيارة التي تأتي بدون نوافذ زجاجية في الجانبين.

وفي الداخل تأتي السيارة بمقاعد سباقية وعجلة قيادة سباقية ومقعد ثالث في الخلف كما أن تصميم السيارة يخبرنا أنها مثل الجيل الأول من بورشة كايين. وتحمل السيارة التجريبية محرك 5 لتر بقوة 542 حصان بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وهذا افضل من محرك V8 سعة 4.8 لتر الموجود في الجيل الأول من كايين تيربو S بقوة 542 حصان وناقل أوتوماتيك 6 سرعات كذلك.