بعد اقتراب زفافها على الأمير هاري.. ميجان ميركل تتبرأ من شقيقها

نورة الشهري(صدى):

ذكرت مصادر أجنبية أن شقيق الممثلة الأمريكية ميجان ميركل الذي يدعى توم لن يتم دعوته لحضور حفل زفافها على الأمير هاري، والمقرر إقامته في شهر مايو المقبل ببريطانيا.

واعتقد البعض أن ميجان ليست على علاقة طيبة ووطيدة مع توم الذي تعرض للحبس سابقًا، فضلا عن ذلك قيام خطيبته بالتعدي عليها ليلة رأس السنة، لافتة إلى أن ميجان تنكر علاقتها به وهو ما جعل توم يصفها بـ ” القاسية “.

مع العلم أن ميجان قطعت علاقتها تمامًا بـشقيقها توم منذ أن انتقلت للعيش في مدينة تورنتو الكندية عام 2011.