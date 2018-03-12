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مؤشر السوق يواصل الصعود ويسجل أعلى إغلاق في 29 شهرا

مؤشر السوق يواصل الصعود ويسجل أعلى إغلاق في 29 شهرا
علي القحطاني(صدى):

واصل مؤشر السوق خلال جلسة، اليوم الاثنين، ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، مكتسبًا 85 نقطة بنسبة ارتفاع 1.1%، ليغلق عند مستوى 7781 نقطة.

وسجل المؤشر أعلى إغلاق في 29 شهرًا، وسط تداولات إجمالية نشطة بلغت نحو 5.9 مليار ريال وهي الأعلى في 4 أشهر، بعدما اخترق مستوى 7800 نقطة ووصل لأعلى نقطة خلال جلسة اليوم عند 7827 نقطة.

وتصدر سهم ” بتروكيم ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 24.48 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت 5.9 مليون سهم هي الأعلى في نحو 4 سنوات.

كما ارتفع سهم ” سابك ” بأكثر من 2% عند 110.80 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو ثلاث سنوات ونصف، وأنهت أسهم كلًا من ” المراعي، المجموعة السعودية، مجموعة صافولا، جرير، العربي الوطني، دار الأركان، وساب ” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 4 و7%.

وعلى مستوى التراجعات، شهدت الجلسة تراجع سهما ” رعاية ” و” ساكو ” بنحو 2% عند 56.80 ريال و 119.00 ريالًا على الترتيب.

وفي ظل مواصلة السوق للارتفاع، وبعد ارتفاعات اليوم تصل مكاسب السوق منذ بداية العام الجاري 2018، إلى أكثر من 550 نقطة وبنسبة تصل إلى 7.7 %.


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