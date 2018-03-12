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بالفيديو.. سلمى رشيد تكشف حقيقة خلافاتها مع أحلام

بالفيديو.. سلمى رشيد تكشف حقيقة خلافاتها مع أحلام
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنان سلمى رشيد عن حقيقة أنتشار أخبار عن وجود مشاكل بينهما وبين الفنانة الإماراتية أحلام.

وقالت سلمى خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج ” علاقاتي بأحلام جدا جدا أصحاب .. وما كان في علاقة قبل.. وفي ناس وصلولي كلام غلط بأن الفنانة أحلام رفضت الغناء في مهرجان أنا متواجده به ” .

وتابعت سلمى ” أحلام كانت ضمن لجنة تحكيم أنا ظهرت فيه وتعتبر أستاذتي.. وأخر مرة اتقابلنا فيها أخذتني بالحضن.. والمعروف عن أحلام إنها إنسانة جدا جدا طيبة ” .


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