بالفيديو.. سلمى رشيد تكشف حقيقة خلافاتها مع أحلام

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنان سلمى رشيد عن حقيقة أنتشار أخبار عن وجود مشاكل بينهما وبين الفنانة الإماراتية أحلام.

وقالت سلمى خلال حلولها ضيفة بأحد البرامج ” علاقاتي بأحلام جدا جدا أصحاب .. وما كان في علاقة قبل.. وفي ناس وصلولي كلام غلط بأن الفنانة أحلام رفضت الغناء في مهرجان أنا متواجده به ” .

وتابعت سلمى ” أحلام كانت ضمن لجنة تحكيم أنا ظهرت فيه وتعتبر أستاذتي.. وأخر مرة اتقابلنا فيها أخذتني بالحضن.. والمعروف عن أحلام إنها إنسانة جدا جدا طيبة ” .