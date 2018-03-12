ليلى إسكندر ترد على منتقدي ظهورها في التلفزيون السعودي

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر”؛ لترد بها علي من انتقدوا ظهورها على شاشات التلفزيون السعودي.

وقالت ليلي : “سأتلقى كل أنواع الشتائم إن كان هذا الثمن في حبك يا وطني الثاني والأول وطن حبيبي إلى الأبد شكرا لتكريمي من القناة الأولى”.

وتابعت قائلة : “وعذرا لمن أستفزه فعلًا غيري كان يستحق ولكن هذا لا يمنع أني كنت ربما الوحيدة التي رضت أن تفرغ نفسها وتشارككم فرحتكم آسفة أن أزعجكم حبي لكم ووفائي”.

حيث جاء ذلك في أول تعليق لها على الهجوم التي تعرضت له على خلفية ظهورها على التلفزيون السعودي، في يوم المرأة العالمي.

والجدير بالذكر أن ” ليلي” المتزوجة من الفنان السعودي يعقوب الفرحان أطلقت مؤخرًا، أحدث أعمالها الفنية، وهي أغنية تحمل عنوان “مبروك”.