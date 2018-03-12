لاعب الأهلي المصري يضع عبد الله السعيد في مأزق

نواف السالم(صدى):

وضع نجم النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر أحمد فتحي، زميله في الفريق عبد الله السعيد في مأزق، عقب توقيع الأول على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

و وقع الجوكر عقود التجديد للقلعة الحمراء لمدة موسمين، بعد الجلسة التي جمعته بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ، وتم خلالها الاتفاق على كل الأمور المالية.

وعقب التجديد لفتحي يترقب جماهير الأهلي موقف عبد الله السعيد، الذي لم يوضح موقفه حتى الأن من التجديد للأهلي من عدمه؛ في ظل انتشار الشائعات حول انتقاله للزمالك غريم القلعة الحمراء.

وقالت مصادر إن قمية التعاقد مع فتحي وصلت إلى 14 مليون جنيه، بواقع 7 ملايين في الموسم الواحد، ليتخطى بذلك لاعبي الفئة الأولى.