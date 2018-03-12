مقتل 10 أشخاص في هجومين لتنظيم داعش في الموصل وكركوك

بغداد(صدى):

كشفت الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، عن مقتل 10 أشخاص على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في هجومين منفصلين بمحافظتي كركوك والموصل أمس.

وأشارت الشرطة إلى أن التنظيم الإرهابي اقتحم منزل شيخ عشيرة سني في قرية قرب الشرفاط بالموصل، وقاموا بقتله برفقة ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم ابنه.

وفي سياق متصل، قتل ” داعش ” خمسة أشخاص من أسرة واحدة في بلدة نجانة جنور كركوك، وذلك في نقطة تفتيش أمنية مزيفة أقاموها على الطريق الرئيسي.

ومن الجدير بالذكر، إنه تمكنت القوات العراقية عام 2016 من السيطرة على بلدة الشرفاط بالموصل، بينما أكد مسؤولون على وجود عدد قليل من أعضاء التنظيم الإرهابي بالمنطقة، والذين يقومون ببعض الهجمات المتفرقة.