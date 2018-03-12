” التجارة ” تشهر بمصنع مخالف بعد حكم المحكمة الجزائية

علي القحطاني(صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بأصحاب مصنع للمواد الغذائية في حائل بعدما أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا نهائيًا ضدهم بالسجن والغرامة المالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” اليوم وزارة التجارة تشهر بهم، بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية بحائل ضدهم حكمًا نهائيًا ضدهم بالسجن والغرامة المالية والتشهير بهم في صحيفتين محليتين على حسابهم “.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار ضبطت في 9 مايو 2016، مصنعًا للمواد الغذائية يزور تواريخ الصلاحية لمواد غذائية أولية منتهية الصلاحية.