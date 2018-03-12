أمير عسير يكرم عددا من ضباط وأفراد مرور المنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة صباح اليوم المقدم ناصر بن معيض القحطاني والرائد محمد بن سعيد القحطاني والعريف سعد بن ناصر البشري والعريف محمد بن فيصل الشهري من منسوبي مرور منطقة عسير نظير ماقدموه من عمل متميز خلال الفترة الماضية , بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي ومدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله عايض بن حويز .

وتمنى أمير منطقة عسير للجميع المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن ، حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل .

من جهتهم قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على متابعته واهتمامه سائلين الله العون لهم في تقديم كل ما من شأنه خدمة هذا البلد المعطاء والسهر على أمنه وراحته .