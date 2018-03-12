” تركيا وإيران ” .. أكبر سجنين للصحفيين في العالم

باريس(صدى):

أوضحت منظمة ” مراسلون بلا حدود ” في تقرير سنوي لها معني بحرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين حول العالم، أن تركيا وإيران من أكثر الدول التي ضمت أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم.

وأشار التقرير إلى أن هناك خمس دول ضمت أكبر عدد من الصحفيين المسجونين منبين دول العالم حتى بادية العام الجاري، وهي:” تركيا، إيران، الصين، سوريا، فيتنام ” .

يشار إلى أن المنظمة كانت قد قال في تقرير لها حول إيران في أغسطس، أن فترة حكم الرئيس الإيراني حسن روحاني الأولى شهدت حملة قمع واسعة ضد الصحفيين، مشيرة إلى أن حوالي 200 مراسل وصحفي تم استدعاؤهم واستجوابهم من قبل الأجهزة الأمنية وصدرت ضد 32 منهم أحكام بالحبس لمدد طويلة من قبل القضاء تتراوح بين 3 و16 عامًا.