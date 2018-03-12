3 ملايين امرأة يقدن السيارات في المملكة نهاية 2020

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير صادر عن ” شركة PWC الاستشارية ” ، عن توقعاته بوصول عدد السيدات اللاتي سيتمكنّ من قيادة السيارات في المملكة إلى ثلاثة ملايين امرأة مع نهاية عام 2020م.

وتوقع التقرير، أن يشهد سوق السيارات نموًا بنسبة 9% سنويًا، وذلك بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة في شوال المقبل.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الإناث بالمملكة إلى 15 مليون نسمة في عام 2020م، متنبئًا أن تقود 20% منهن السيارات بحلول ذلك العام، ما يعادل نحو ثلاثة ملايين امرأة.

كما لفت، إلى أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أعلى نسبة إقبال على قيادة السيارات بواقع 801 ألف قائدة سيارة، تليها الرياض بـ728 ألفاً، ثم المنطقة الشرقية بـ427 ألفاً، وأخيرًا المدينة المنورة بـ204 آلاف امرأة.

ومن ناحية أخرى، ذكر التقرير، أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات تبعاً لذلك بنسبة 9% سنويًا حتى عام 2025م، فيما ينمو سوق التأمين على السيارات بنسبة 9% سنويًا ليصل إلى 30 مليار ريال بحلول عام 2020م.

وتنبأ التقرير، بارتفاع معدل النمو السنوي لتأجير السيارات بنسبة 4% خلال الفترة من 2017- 2025م.