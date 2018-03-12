قائمة تحصر أكثر الأطعمة الملوثة بالمبيدات الحشرية

باريس(صدى):

كشفت جمعية فرنسية عن قائمة خطيرة تضم 19 نوعا من الفاكهة و33 نوعاً من الخضروات الأكثر تلوثاً؛ نظرًا لتعرضها للمبيدات الحشرية الزراعية، والتي يعمل المسئولون في الجمعية على حماية صحة الشباب الذين يتناولون تلك الأغذية.

وشملت هذه القائمة الفاكهة الملوثة مثل: العنب، الكليمنتين (نوع من اليوسفي)، الكريز، والكرفس والأعشاب الطازجة التي تحتوي على علامات المبيدات الحشرية.

كما نصحت الجمعية بتناول الأفوكادو والكيوي والبرقوق والخوخ لأنهم الأقل تلوثا بالمبيدات الحشرية، كما تنصح الدراسة بالتركيز على تناول المنتجات الزراعية العضوية لكونها الأكثر صحية.