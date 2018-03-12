بالصور.. إزالة مبنى مخالف بـ ” عرقة ” .. و تنبيه بشأن عمال النظافة في الرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية عرقة، اليوم الإثنين، إزالة مبنى مخالفًا أقيم على أرض مخصصة لتكون حديقة لسكان حي ” لبن ” بالمنطقة.

وأكدت الأمانة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدم تهاونها في تطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين بالمنطقة.

ومن ناحية أخرى، نبهت أمانة الرياض، بعدم التهاون في إعطاء عمال النظافة في الشوارع والميادين مبالغ مالية، لما سينتج عنه من إخلال بالعمل.

حيث غردت الأمانة قائلة: ” عزيزي المواطن والمقيم، إن إعطاء عمالة النظافة مبالغ مالية، تشجعهم على التسول والانصراف عن عملهم الأساسي ” .

جاء ذلك في إطار برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض.