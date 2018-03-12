حمد بن جاسم ” خطابة ” في ثوبه الجديد.. والسخرية تسيطر على المشهد

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن خروج حمد بن جاسم عراب الخراب القطري، عبر منصة ” تويتر ” لم يكن موفقًا كالعادة، عقب تحدثه بطريقة تدل بلوغ قطر ورجالها لأقصى درجة من التخبط.

وكان حمد بن جاسم تحدث عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حول أن الأزمة بين الخليج العربي وقطر مفتعلة مناشدًا لعودة العلاقات الطيبة عن طريق الزواج، حيث غرد قائلًا: ” وأتمنى أن تتصاهروا وتتزاوجوا وتتقاربوا أكثر من ذي قبل، لعلكم تكونون وتظلوا الدرع الحصين الذي يقف في وجه من يريدون تقطيع تلك الوشائج وهدمها “.

وفي هذ السياق فتح رجل الأعمال منذر آل الشيخ مبارك، النار على حمد بن جاسم، قائلًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” بدل أن تشتغل خطابة نخبرك أن الغفران وكرام عرب قطر هم من يصاهرهم الخليجيون أما الفرس والترك فقلة من يصاهرهم لذلك نقول من قطع ٦٠٠٠ أسرة أقل من أن يتكلم في الوشائج وهدمها و ما خفي اعظم ولكن الحقوق ستعود قريباً لأهل قطر “.

وفي الصدد ذاته، هاجم عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، “بن جاسم ” قائلًا: ” تعريف الوقاحة:- وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر والذي كان تآمره ضد السعودية مشهودًا وموثقًا ومسجلًا بصوته مع القذافي .. جاء بصوته في التسجيل أنه بعد تقسيم المملكة سيجوع اهل المنطقة الوسطى ولن يجدوا ما يأكلوه.. يحدثنا اليوم عن الوشائج والترابط والمصاهرة “.