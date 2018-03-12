أحدث صيحات التجميل العدسة التجميلية لتكبير وتصغير الأسنان

نورة الشهري(صدى):

يسعى الكثيرون لتجميل أسنانهم وعلاجها من خلال جلسات التبييض أو التقويم وغيره؛ لأن الإبتسامة هي عنوان الشخصية.

وتعتبر العدسة التجميلية هي أحدث صيحات التجميل في طب الأسنان، ولكن هل تناسب جميع الحالات أم هناك حالات معينة لتركيب العدسة التجميلية.

فعدسة الأسنان التجميلية هي أبرز وأحدث طرق تجميل الأسنان وهي عبارة عن قشرة رفيعة سمكها من 0.2 إلى 0.5 ملم، وتعمل على إخفاء التصبغات وعلاج الأسنان المعوجة أو تصغير و تكبير الأسنان ، ولكن في حالات معينة فقط.

كما أن العدسة التجميلية تناسب حالات معينة فقط ، وذلك يعتمد على حالة المريض ومقاس الفك والأسنان ففي بعض الحالات نستخدم العدسة التجميلية لعلاج اعوجاج الاسنان ولكن في الحالات البسيطة أما الحالات الصعبة نعتمد فيها على التقويم.

ونصح الأطباء الجميع بالاهتمام بصحة الأسنان فهي علامة من علامات الجمال والصحة الجيدة كما يجب الكشف الدوري على الأسنان والمتابعة مع الطبيب.