الكشف عن ” فيات ابارث 124 سبايدر ” بسقف صلب من ألياف الكربون

جنيف(صدى):

كشفت فيات خلال معرض جنيف للسيارات عن نسختين خاصتين من سياراتها هذا العام بما فيهما فيات أبارث 124 GT التي تعتبر شقيقة لمازدا مياتا ولكن بسقف صلب صنع بالكامل من ألياف الكربون مما يجعله أخف بواقع 16 كجم بالرغم من اضافة مذيب للصقيع في الزجاج الخلفي. وادعت أبارث أنها حسنت من صلابة 124 وزادت من عمليتها .

كما تتميز السيارة الخاصة بلون خارجي رمادي Alpi Orientali مع امكانية اضافة لون أسود مطفي على غطاء المحرك الأمامي مع عجلات أوز ألومنيوم 17 بوصة خفيفة الوزن مع أغطية مرايا بلون gunmetal واسبويلر أمامي وجناح خلفي من ألياف الكربون يكمل شكل السيارة الخارجي.

وتتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر بشاحن توربيني في نسختها الأوروبية وبقوة تبلغ 170 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر مع نظام عادم مونزا مزدوج المخارج وبما يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 6.8 ثانية. وسيمكن للمشترين الاختيار بين ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات كما أن السقف الصلب من ألياف الكربون من ضمن الخيارات في السيارة.