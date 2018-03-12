الكونجرس يدرس نقل قاعدة عسكرية أمريكية من الدوحة

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن قيام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ” الكونجرس ” ، بدراسة مطالب بنقل قاعدة ” العديد ” العسكرية الأمريكية من الدوحة إلى موقع آخر خارج قطر، بشكل فعلي.

حيث أنه من المفترض انهاء الاتفاق بين الدولتين بشأن استضافة القاعدة في عام 2023، وذلك بعد أن تم تجديده في ديسمبر من عام 2013 لمدة عشرة أعوام.

وأشارت المصادر، إلى وجود أربعة خيارات بديلة عن قاعدة ” العديد ” في الدوحة، تدرسها اللجنة، تتمثل في ” منطقة الظفرة في الإمارات، ومنطقة الزرقاء في شرق الأردن، والبحرين، وأربيل في كردستان العراق ” .

يشار إلى أن هذه المطالب بنقل قاعدة ” العديد ” من الدوحة، كانت قد جاءت عقب إجراءات اتخذتها أمريكا تجاه قطر، تتمثل في متابعة نظامها المالي والمصرفي، تخوفًا من دعم المنظمات الإرهابية والأفراد ذوي العلاقة بتلك المنظمات، فضلًا عن مراقبة شديدة لتصرفاتها الدبلوماسية وعلاقاتها الخارجية.