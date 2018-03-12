بالرغم من تسجيل 20 انتهاكا.. روسيا تبرأ تركيا من قتل السوريين

موسكو(صدى):

سجلت لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا 20 انتهاكًا لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية في 3 مناطق داخل الأراضي السورية.

وبرأت وزارة الدفاع الروسية الجانب التركي من أي انتهاك لحقوق الإنسان، في ظل استمرار عملياته العكسرية وغزوه في عفرين السورية وقتل المدنيين.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع في 24 فبراير الماضى، القرار الذي طالب جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يومًا فى جميع أنحاء البلاد، بما فيها الغوطة الشرقية.