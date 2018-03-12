وزير الحرس الوطني: أطباء مركز الملك عبدالله يتم ابتعاثهم لدول العالم

علي القحطاني(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني، أن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، من المراكز الرائدة في العالم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ” حفظهما الله ” .

وأشار في تصريح خاص لصحيفة ” صدى ” اليوم الاثنين، أثناء الاحتفال بتكريم المتبرعين بالخلايا الجزعية، إلى أن القيادة الشريفة لا تدخر جهداً في تقديم ما يسهل على المواطنين خاصة في الأمور الصحية.

وأوضح سمو الأمير، أن أطباء المركز يتم ابتعاثهم إلى عدة دول على مستوى العالم، ومنها : بريطانيا وأمريكا واليابان.

وكان وزير الحرس الوطني، قد لفت فيه كلمته بالاحتفال إلى أن التبرع بكل أشكاله وأنواعه هو قيمة أصيلة في الدين الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتعزيز هذه القيمة.