بالفيديو.. طفل يزحف بمفرده بشوارع نيويورك ليلا

نيويورك(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه طفل صغير، لم يتعدى التسعة أشهر، يزحف وحده على الطريق العام، في ” يوتيكا ” بولاية نيويورك، وحوله مجموعة من الشباب، تحاول الاتصال بالشرطة، وذلك قبل منتصف الليل ببعض الوقت.

ويظهر في نهاية الفيديو، صوت سيدة قادمة من الخلف، تصرخ قائلة: ” هذا طفلي ” وينتهي الفيديو.

ويجدر الإشارة، إلى أن الشرطة، ألقت القبض على الأم، بتهمة تعريض طفلها للخطر، حيث ذكرت الأم في التحقيقات، أنها وضعت طفلها في المقعد الخلفي للسيارة، وعندما استدارت لم تجده، لتكتشف اختفائه، وتبدأ في البحث عنه حتى وجدت مجموعة من الشباب، مجتمعين حوله على الطريق العام.