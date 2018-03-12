فيديو مذهل لعشراء الطيور في غطسة جماعية لاصطياد الأسماك

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهل للعشرات من طيور الأطيش أزرق القدمين تنفذ غطسة جماعية في المياه لاصطياد فرائسها.

يٌذكر أن طائر الأطيش هو طائر بحري أزرق القدمين ، وسمى عادة بالمغفلين لأنها طيور خرقاء ولا تحسن المشي في اليابسة، وتعيش على الجزر الاستوائية وشبه الاستوائية، بما في ذلك جزر جالاباجوس وفي ولاية كاليفورنيا.

يبلغ طول الأطيش أزرق القدمين 81 سم ووزنها 1.5 كيلو جرام ، والإناث أكبر قليلا من الذكور، وله أجنحة طويلة وذيل على شكل مثلث، أما ما يميزها فهو لون قدميها الأزرق الفاتح، وأما منقارها فيتميز بلون الأزرق الفيروز، ويمكنها الغطس لمسافة 20 مترا والبقاء أسفل الماء حتى 30 ثانية.