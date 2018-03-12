بالفيديو..مشجع إيراني يتوعد العين الإماراتي ويحرق شعار الفريق

طلال الغامدي(صدى):

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المشجعيين الإيرانيين، خلال قيامه بإشعال النيران في شعار نادي العين الإماراتي.

وتوعد المشجع خلال الفيديو جماهير العين، بالإضافة لتهديد جماهير الهلال، موضحًا أنه سيتم الانتقام في مباراة الاستقلال، المقرر إقامتها في إطار دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي، اليوم الاثنين، العين الإماراتي، بنظيره الاستقلال الإيراني، في تمام الساعة 6:30 مساءً، في أحد ملاعب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعرب الجماهير عن قلقهم من وقوع أعمال شغب، وإلحاق الأذى باللاعبين، خلال المباراة المرتقبة.