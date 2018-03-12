بعد 25 يوم عرض.. فيلم Black Panther يحطم الأرقام القياسية

أماني الغامدي(صدى):

نجح فيلم Black Panther أن يحقق إيرادات تقترب من المليار دولار، وذلك بعد 25 يومًا فقط من عرضه ، ليدخل في منافسة قوية مع مجموعة من الأفلام الشهيرة على لقب أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ سينما هوليوود.

حيث تدور أحداث الفيلم حول ” تشالا ” ، الحاكم الجديد لمملكة ” واكاندا ” المتقدمة الذى يعود إلى المملكة بعد وفاة والده ويجب عليه الدفاع عن أرضه من أن يمزقها أعداء من الخارج المملكة وخارجها.

والجدير بالذكر أن فيلم Black Panther من بطولة مايكل بى جوردان، تشادويك بوسيمان، لوبيتا نيونجو، داناى جوريرا، ومارتن فريمان، وكتب له السيناريو وأخرجه ريان كوجلر، وهو من إنتاج مشترك بين مارفل، ووالت ديزنى، حيث تم تصويره في استديوهات Pinewood Atlantic، ويعرض حاليًا في أكثر من 55 دولة حول العالم.