الوزير قطان يزور رئيس الوزراء المصري قبل توديعه القاهرة

رحاب فتحي(صدى):

توجه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى زيارة رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، قبل توديع مصر بعد انتهاء فترة عمله كسفير المملكة لدى القاهرة.

وأكد ” قطان ” خلال الزيارة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تشهد الآن أزهى فتراتها والتي تكللت خاصة بعد الزيارة الناجحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-.

وأشار إلى أن المملكة ومصر يقع على عاتقهما العبء الأكبر لحماية الأمتين العربية والإسلامية، معبرًا عن شرُفه وامتنانه بالعمل مع رئيس الوزراء المصري لسنواتٍ عديدة، وأن العلاقات الشخصية مع دولته ستظل دائمًا وأبدًا محل اهتمامه.