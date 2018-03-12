شوق الهادي تنشر فيديو لشقيقتها فرح وزوجها عقيل بملابس النوم

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة فرح الهادي عن غضبها من شقيقتها الفنانة شوق الهادي ، لنشرها مقطع فيديو خاص بها هي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي وهما بملابس النوم .

وقالت فرح في الفيديو ” ياجماعة حابه أوضح شئ بخصوص الفيديو إللي انتشر ، أول شئ لا أنا ولا رجلي كنا نريد الفيديو ينزل .. أختي كانت بتصورنا وأنا قولتلها أمسحي الفيديو أكثر من مرة ، لأن في حاجات أنا ما أرضى أنشرها .. ما أدري أنها راح تنشره ” .

وتابعت فرح ” ذبحتني التعليقات السلبية اللي انكتبت تحت الفيديو .. وأنا ما كنت راضية من الأول أن الفيديو ينزل .. ومشكوره ياأختي ” .