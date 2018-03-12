شوق الهادي تنشر فيديو لشقيقتها فرح وزوجها عقيل بملابس النوم
عبرت الفنانة فرح الهادي عن غضبها من شقيقتها الفنانة شوق الهادي ، لنشرها مقطع فيديو خاص بها هي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي وهما بملابس النوم .
وقالت فرح في الفيديو ” ياجماعة حابه أوضح شئ بخصوص الفيديو إللي انتشر ، أول شئ لا أنا ولا رجلي كنا نريد الفيديو ينزل .. أختي كانت بتصورنا وأنا قولتلها أمسحي الفيديو أكثر من مرة ، لأن في حاجات أنا ما أرضى أنشرها .. ما أدري أنها راح تنشره ” .
وتابعت فرح ” ذبحتني التعليقات السلبية اللي انكتبت تحت الفيديو .. وأنا ما كنت راضية من الأول أن الفيديو ينزل .. ومشكوره ياأختي ” .
#فرح_الهادي 🌸 استياء فرح الهادي من اختها شوق . . . . #مشاهير #مشاهير_سناب #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #نانسي_عجرم #اصاله_نصري #بلقيس_فتحي #شيرين_عبدالوهاب #نجوى_كرم #دنيا_بطمه #مودل_روز #نهى_نبيل #دانه_الطويرش #فوز_الفهد #صمود_الكندري #شجون_الهاجري #هيا_عبدالسلام #هيا_الشعيبي #روى_الصبان #روان_بن_حسين #نصره_الحربي #كابتن_ريما
هزيم[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسخره وقلة حياء
وش المغزى من تصويرهم بهده الطريقه واختها بقميص النوم وزوجها يلاعبها كدا؟؟؟؟؟
فيه ناس عزاب وفيه بنات عزبات وفيه ناس تترفع عن رؤية هده المناظر.
وانتي ياصدى تنشرين اي شي؟؟؟؟؟؟
هزيم[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
شوق ترضين الناس تشوف اختك بهدا الوضع؟؟؟؟
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3655 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبغو ينشهرو بأي طريقه مووو عارفين مساكين .. مافي اعمال يشتغلو عليها قامو يصورو سنابات وينشروها
واوووووه 🤦🏻♀️مااعرف اوختي هيا اللي نشرتو … يقطعكم مبين الكذب في كلامك 😒
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1946 ] نشر منذ 1 ساعة
،،،،،،، مسخره