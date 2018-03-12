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شوق الهادي تنشر فيديو لشقيقتها فرح وزوجها عقيل بملابس النوم

شوق الهادي تنشر فيديو لشقيقتها فرح وزوجها عقيل بملابس النوم
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة فرح الهادي عن غضبها من شقيقتها الفنانة شوق الهادي ، لنشرها مقطع فيديو خاص بها هي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي وهما بملابس النوم .

وقالت فرح في الفيديو ” ياجماعة حابه أوضح شئ بخصوص الفيديو إللي انتشر ، أول شئ لا أنا ولا رجلي كنا نريد الفيديو ينزل .. أختي كانت بتصورنا وأنا قولتلها أمسحي الفيديو أكثر من مرة ، لأن في حاجات أنا ما أرضى أنشرها .. ما أدري أنها راح تنشره ” .

وتابعت فرح ” ذبحتني التعليقات السلبية اللي انكتبت تحت الفيديو .. وأنا ما كنت راضية من الأول أن الفيديو ينزل .. ومشكوره ياأختي ” .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين

مسخره وقلة حياء
وش المغزى من تصويرهم بهده الطريقه واختها بقميص النوم وزوجها يلاعبها كدا؟؟؟؟؟
فيه ناس عزاب وفيه بنات عزبات وفيه ناس تترفع عن رؤية هده المناظر.
وانتي ياصدى تنشرين اي شي؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين

شوق ترضين الناس تشوف اختك بهدا الوضع؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 3655 ] نشر منذ 2 ساعتين

يبغو ينشهرو بأي طريقه مووو عارفين مساكين .. مافي اعمال يشتغلو عليها قامو يصورو سنابات وينشروها
واوووووه 🤦🏻‍♀️مااعرف اوختي هيا اللي نشرتو … يقطعكم مبين الكذب في كلامك 😒

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