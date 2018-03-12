جيرو: اعتدت على حياة ستامفورد

ماجد محمد(صدى):

أكد الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب تشيلسي، أنه اعتاد على الحياة في ستامفورد، بالإضافة للاندماج مع زملاؤه.

وفي هذا السياق قال “جيرو ” : ” عملية الاندماج مع الفريق تسير بصورة جيدة، أحاول تحقيق تفاهم جيد على أرض الملعب مع اللاعبين الذين يرتدون رقم 10 مثل إيدن وويليان ” .

وتابع: ” من المهم أن تبقى الثقة عالية، ولابد من العمل على مساعدة زملائك في الفريق، ولذا فقد حاولت تمرير كرات إلى ويليان وإيدن، أنا سعيد لأننا فزنا، وحتى إن لم أهز الشباك في هذه المباراة فسيحدث ذلك في المرة المقبلة “.

يجدر الإشارة إلى أن ” جيرو “شارك أساسيا للمرة الثانية مع تشيلسي، في مباراة ، السبت الماضي، أمام كريستال بالاس.