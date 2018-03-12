حملة لإزالة العشوائيات والظواهر السلبية بمخططات ولي العهد بمكة
شكلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة لجنة رقابية بمشاركة ادارة الخدمات والادارة الفنية وجميع الاقسام لمتابعة وإزالة الظواهر السلبية والعشوائيات في مخططات ولي العهد (1-2-3-4) لمدة أسبوعين .
وقال رئيس البلدية المهندس ممدوح عراقي إن البلدية عمدت الى تكثيف عمل اللجان بعد ملاحظة عدد من الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام ، مثل انتشار اللوحات الاعلانية العشوائية ، وممارسة بعض الأنشطة بدون تراخيص نظامية .
وقامت اللجنة بإزالة عدد كبير من اللوحات الإعلانية غير القانونية والمخالفة وغير المرخصة ، لما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري وتهديداً للسلامة العامة على مستخدمي الطرق والأرصفة ، كما تم إزالة العديد من معامل الطوب الإسمنتي ومعاشق البطحة غير المرخصة وترحيل أصحاب البلك المخالفين ، إضافة إلى مراقبة البقالات الموجودة بالمنطقة والتأكد من اشتراطات النظافة لدى المحلات التجارية والاشتراطات الصحية فيما يخص الخدمات .
وأشار عراقي إلى أن هذه الإجراءات تقوم بها البلدية بين الحين والآخر لإزالة المخالفات التي يرصدها المراقبون ، وهي تهدف إلى إزالة التلوث البصري وحماية المظهر الحضاري للشوارع والمرافق العامة من كافة المخالفات ، والتأكيد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على المرافق العامة والأرصفة والميادين.
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